В четверг воздух в Петербурге прогреется до +21

Осадков в этот день не будет.

В четверг, 16 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день будет солнечно и сухо. Ночью температура воздуха составит +12…+14 градусов, днем потеплеет до +19…+21 градусов. Обойдется без осадков.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 3-5 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 755 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что России предсказали усиление ливней из-за глобального потепления.

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