В четверг в Петербурге местами пройдет небольшой дождь

Температура воздуха будет не выше +12 градусов.

В четверг, 16 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха днем составит +10...+12 градусов, а ночью в окрестностях она опускалась до+2 градусов. Порывы северного и северо-восточного ветра будут на уровне 3-8 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге к отоплению подключили 70% жилых домов. К 17 сентября оно должно появиться уже во всех домах.

Фото: Piter.TV