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В Петербурге к отоплению подключили 70% жилых домов
Сегодня, 20:24
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В Петербурге к отоплению подключили 70% жилых домов

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К 17 сентября уже во всех домах должно появиться отопление.

В Петербурге к отоплению подключили 70% жилых домов. К 17 сентября уже во всех домах должно появиться отопление. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

По данным на 15 сентября, отопление получили 98% детских садов, 96% школ, 98% медицинских учреждений, а также 70% социальных учреждений (вузы, ведомственные общежития, объекты Минобороны и других федеральных ведомств). 

Всего в отопительном сезоне 2021/2022 необходимо подключить 29 465 зданий: 23 808 жилых домов и общежитий, 1 173 детских сада, 896 медучреждений,  880 школ, 493 учебных заведения и 2 215 прочих общественных зданий.

Фото: Piter.tv

Теги: жилые дома, отопление
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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