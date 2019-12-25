В четверг в Петербурге будет преимущественно без осадков

Воздух в городе на Неве прогреется до +20…+22 градусов.

В четверг, 6 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В этот день в городе будет преимущественно без осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в городе ожидается +12…+14 градусов. Днем потеплеет до +20…+22 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 768 мм рт. ст.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернётся тепло.

Фото: pixabay.com