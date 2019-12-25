В четверг в Ленобласти заметно потеплеет

Столбик термометра покажет +24 градуса.

В четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность и потепление до +24 градусов в дневное время суток. Кроме того, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Об этом сообщила региональная служба ГУ МЧС РФ.

Ночью температура не превысит отметки +8 градусов. Местами столбик термометра покажет от +1 до +4.

Порывы юго-восточного и южного ветра достигнут 6-11 м/с.

Атмосферное давление будет незначительно понижаться.

Ранее мы рассказали о том, что в четверг в Петербурге потеплеет до +23 градусов.

Фото: Pixabay