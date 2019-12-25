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В четверг в Ленобласти ожидается до +17 градусов тепла
Сегодня, 18:59
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В четверг в Ленобласти ожидается до +17 градусов тепла

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Кратковременные дожди возможны лишь местами.

Опубликован ежедневный прогноз погоды на 8 октября по Ленинградской области. Информацию синоптиков приводит региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В предстоящий четверг в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди.

В отдельных районах региона – туман, ночью и утром. Ветер примет юго-восточное и южное направления. Его скорость – ночью в 2-7 м/с, а днём 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днём потеплеет до +12...+17 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее мы рассказали о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге на 8 октября.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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