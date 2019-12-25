Петербуржцев в четверг ожидают туман и дожди

В отдельных районах города возможен туман.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге от метеорологов на предстоящий четверг, 8 октября. Информацию приводит пресс-служба городского ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в предстоящий четверг петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода. Ночью существенных осадков не планируется, кратковременный дождь возможен местами во второй половине дня. В отдельных районах города ночью и утром – туман.

Направление ветра в этот день – юго-восточный, южный. Ночью ветер наберет скорость в 2-7 метров в секунду, а днем – 4-9 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит +9...+11 градусов, днем +14...+16 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург окутает туман. О природном явлении ночью и утром в отдельных районах города предупредили в МЧС. Спасатели призвали автомобилистов быть особенно аккуратными на дорогах и снижать скорость или вовсе отказаться от поездок по туману.

Фото: Piter.tv