МЧС предупредил петербуржцев о тумане в четверг

Спасатели призвали горожан быть осторожными.

В четверг, 8 октября, Петербург окутает туман. О природном явлении ночью и утром в отдельных районах города предупредили в МЧС.

Спасатели призвали автомобилистов быть особенно аккуратными на дорогах и снижать скорость или вовсе отказаться от поездок по туману. Если поездка прервалась густой пеленой тумана, стоит остановиться на обочине, включив фары ближнего света, и дождаться, пока туман рассеется. Про обгоны, резкое торможение и прочие маневры во время тумана лучше забыть, чтобы не вовлекать в аварийную ситуацию попутчиков.

Пешеходам же настоятельно рекомендовали снабдить свою одежду светоотражающими элементами.

А сегодня, 7 октября, в Петербурге будет облачно и дождливо.

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