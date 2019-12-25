В Петербурге 7 октября будет облачно и дождливо

Температура воздуха на 4-5 градусов превысит обычные для этого времени значения.

В среду, 7 октября, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться атмосферным фронтом, пролегающим у границ региона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня на 4-5 градусов превысит обычные для этого времени значения. Столбики термометров в городе поднимутся до +14…+16 градусов. В Ленобласти ожидается +12…+17 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что в среду в Ленобласти будет дождливо и местами туманно.

Фото: pixabay.com