В среду в Ленобласти будет дождливо и местами туманно

Воздух прогреется до +17 градусов.

Грядущая среда, 7 октября, выдастся в Ленобласти дождливой и местами туманной. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Известно, что погода будет облачной с прояснениями, ночью почти во всех районах пройдут небольшие и умеренные дожди, кратковременные осадки останутся на востоке области и днем. Также ночью ожидается туман в отдельных районах. Ветер в этот день подует с юга и юго-востока со скоростью до 9 м/с, атмосферное давление почти не будет меняться.

Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов, ночью температура на улице упадет до +7...+12.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС