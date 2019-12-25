В четверг в Ленобласти ожидается резкое похолодание и изменения давления

Дневная температура не поднимется выше +20 градусов.

В четверг, 23 июля, в Ленинградской области установится холодная облачная погода и пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В ночное время суток температура составит +9 - +14 градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше +20.

Ночью в регионе будет дуть северный и северо-западный ветер, а днем его направление сменится на западное и юго-западное. Скорость воздушного потока в течение суток составит от 6 до 15 м/с.

Атмосферное давление в течение дня будет нестабильным: ночью оно понизится, а после рассвета начнет резко понижаться.

Ранее мы рассказали о том, что жителям Ленинградской области предложили подумать над именами для молодых сурчат.

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