В четверг в Ленобласти обещают мокрый снег и гололедицу

Воздух днем прогреется до +10.

В четверг, 22 октября, в Ленобласти ожидается мокрый снег и гололедица. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью по области пройдет небольшой "снегодождь", утром и днем осадки вернутся дождем или влажным снегом в отдельных районах на востоке. Ночью и утром на дорогах можно будет заметить гололедицу.

Ветер разгонится до 12 м/с, атмосферное давление будет понижаться. Ночью температура воздуха окажется около 0...+5 градусов, на востоке даже упадет до -4. Днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.

Тем временем, в ночь на 21 октября в Петербург пришли первые заморозки.

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