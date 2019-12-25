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В четверг в Ленобласть придут снег и туман
Сегодня, 17:07
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lizapoluda

В четверг в Ленобласть придут снег и туман

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Дневная температура сохранится на отметке +7 градусов 

В четверг, 16 апреля, в Ленинградской области продолжит идти снег. Ночью над регионом опустится туман. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

Ночью температура в некоторых районах опустится до -4 градусов, возможно образование гололедицы. Днем потеплеет до +7. Ветер сменит направление с южного на северное и северо-западное, с порывами 6-11 м/с.

Автомобилистам рекомендовано соблюдать меры предосторожности во время проезда по затуманенной местности.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге с начала года проверили шесть тысяч тонн креветок.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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