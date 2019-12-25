Морепродукты прибыли в Петербург и Ленобласть из 12 стран.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге с начала года проверили шесть тысяч тонн креветок. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Известно, что морепродукты прибыл в Северную столицу из 12 разных стран. По данным ведомства, партии тигровых и черных тигровых, Ваннамей, диких и других креветок поступили из Вьетнама, Гренландии, Тайланда, Индонезии, Шри-Ланки, Кубы, Никарагуа и Бангладеша.

Товар успешно прошел проверку управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге школьникам выдали более 250 тысяч продуктовых наборов.

Фото:pixabay