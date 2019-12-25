Также продуктовые наборы выдали студентам.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге школьникам выдали более 250 тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на информацию Оперативного штаба.

По данным ведомства, в Северной столице школьникам и студентам уже выдано 259 тысяч продуктовых корзин. Город планирует также выдать около 550 тысяч соответствующих наборов.

Напомним, что всего для школьников предусмотрены 3 вида наборов. В них входят крупы, чай, соки, кондитерские изделия, шоколад, подсолнечное масло, макароны, сахар, молоко. В наборе №1 и №3 также рыбные консервы.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургском пансионате для пожилых зафиксированы случаи коронавируса.

Фото:Piter.TV