В четверг в Ленобласть нагрянет шквалистый ветер

У водоемов его порывы достигнут 23 м/c.

В четверг, 10 сентября, в Ленинградской области прогнозируют сильные ливни и грозы, а также заметное усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В темное время суток температура будет варьироваться от +8 до +13 градусов, а днем столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов.

Порывы южного и юго-западного ветра ночью достигнут 7-12 м/с. После рассвета направление сменится на западное и северо-западное, а порывы превысят 15 м/с. У водоемов ветер может усилится до 23 м/с.

Атмосферное давление понизится ночью и повысится днем.

Ранее мы рассказали о том, что в четверг в Петербург придет похолодание.

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