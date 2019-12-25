В четверг в Петербург придет похолодание

В этот день воздух в городе на Неве прогреется лишь до +13…+15 градусов.

В четверг, 10 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Предстоящей ночью в городе пройдут дожди, местами сильные. Днем дожди продолжатся, в отдельных районах будут идти ливни. Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В этот день в город придет похолодание. Столбики термометров поднимутся лишь до +13…+15 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем повышаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге 9 сентября зафиксировано самое низкое атмосферное давление за 20 лет.

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