  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В четверг спасатели тушили холодильник и "Газель"
Сегодня, 21:21
70
smirenny

В четверг спасатели тушили холодильник и "Газель"

0 0

Инциденты произошли с разницей в час.

В четверг, 1 октября, петербургские пожарные выезжали на вызовы дважды: в Калининский и Выборгский районы города. Сначала тушили холодильник, потом – "Газель".

Первое сообщение поступило около пяти вечера. В квартире дома №15 по Гражданскому проспекту загорелся холодильник и кухонная обстановка, никто не пострадал. Второй вызов поступил через час. На Выборгском шоссе возле дома №150 вспыхнула "Газель". Ликвидация пожара заняла около получаса. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на Владимирском проспекте сбили пешехода.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: пожар, пожарные, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии