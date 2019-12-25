В четверг спасатели тушили холодильник и "Газель"

Инциденты произошли с разницей в час.

В четверг, 1 октября, петербургские пожарные выезжали на вызовы дважды: в Калининский и Выборгский районы города. Сначала тушили холодильник, потом – "Газель".

Первое сообщение поступило около пяти вечера. В квартире дома №15 по Гражданскому проспекту загорелся холодильник и кухонная обстановка, никто не пострадал. Второй вызов поступил через час. На Выборгском шоссе возле дома №150 вспыхнула "Газель". Ликвидация пожара заняла около получаса. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на Владимирском проспекте сбили пешехода.

Фото: vk.com/spb_today