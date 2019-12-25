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В четверг петербуржцев ожидает мокрый снег и гололед
Сегодня, 20:31
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nadezhda_sib

В четверг петербуржцев ожидает мокрый снег и гололед

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Ночью и утром на дорогах будет гололед.

В четверг, 16 апреля, в Петербурге вновь ожидаются осадки.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью местами, а утром и днем повсеместно пройдет мокрый снег, где-то возможен дождь. Ветер усилится к вечеру до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+1, а днем повысится до +4...+6 градусов. 

В МЧС предупредили о гололедице на дорогах. 

Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем повышаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у станции "Петроградская" горожанам раздавали бесплатные антисептики. 

Фото: Piter.TV

Теги: гололёд, мокрый снег, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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