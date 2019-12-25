Любой горожанин мог набрать себе необходимое количество антисептика.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что у станции "Петроградская" горожанам раздавали бесплатные антисептики. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Около станции метро "Петероградская" городские волонтеры поставили баки с антисептиком. Любой горожанин мог набрать себе необходимое количество вещества.

В Петербурге уже проходила соответствующая акция. Бесплатная раздача антисептиков была организована возле здания химико-аналитического НИИ на Бумажной улице.

Ранее мы сообщали о том, что индекс самоизоляции петербуржцев в среду просел до 2,4 баллов.

Фото:pixabay