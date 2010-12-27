В четверг ночью и утром Петербург окутает туман

Местами пойдет небольшой дождь.

В пресс-службе МЧС по Петербургу предупредили о густом тумане ночью и утром в четверг, 26 декабря.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в городе на Неве ожидается облачная погода. Местами пойдет небольшой дождь. Ветер подует северо-западный. Ночью его порывы будут достигать 1-6 м/с, днем – 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет от 1 до 3 градусов выше нуля.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

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Фото: Pixabay