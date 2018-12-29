На дорогах Петербурга зафиксировано рекордное количество ДТП

Дорожная полиция рассказала о статистике аварий на 17 января.

Днем 17 декабря в Петербурге сотрудники ГАИ зарегистрировали более 700 автомобильных аварий. По данным полиции, это рекорд ДТП за сутки. Опасные ситуации по большей части были вызваны ухудшением погодных условий и непрекращающимся снегопадом.

Отметим, что 13 аварий произошли с пострадавшими. Из-за этих случаев травмировано пятеро детей. В Ленинградской области случилось 142 транспортных происшествия, еще 577 - в самой Северной столице. В семи ДТП в области погибли люди. Установлено, что 13 виновников ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что "Пассажиравтотранс" поблагодарил петербуржцев, выталкивавших автобусы из снега.

Фото: Piter.tv