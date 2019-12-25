В четверг Ленобласть окутают тучи

В регионе будет пасмурно и пройдут дожди.

В четверг, 9 июня, погода не будет радовать жителей Ленинградской области. В регионе будет пасмурное небо и пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В темное время суток температура упадет до +8 градусов, а днем будет сохраняться на отметке +23 градуса. Кроме того, в течение суток порывы западного и юго-западного ветра достигнут 6 м/с ночью и 10 м/с – после восхода солнца.

Ранее мы рассказали о том, что биолог заснял колонию редких белых цапель в Ленобласти.

Фото: Pixabay