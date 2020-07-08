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Биолог заснял колонию редких белых цапель в Ленобласти

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Птицы начали гнездиться в регионе совсем недавно.

Биолог Павел Глазков снял репортаж про жизнь белых цапель в Ленинградской области. Несколько гнезд обнаружено вблизи реки Паша. Видео выложено на YouTube-канале исследователя.

Редкие птицы прилетели в регион только в прошлом году, хотя в первый раз их заметили в 10 лет назад. Цапельник снимали с квадрокоптера. Его обнаружил работник института РАН Владимир Храбрый. По его словам, такая миграция птиц – сенсация с точки зрения орнитологии.

Ранее мы рассказали о том, что шесть краснокнижных птиц выпустили на волю после лечения и реабилитации.

Видео: YouTube / kazdoytvaripopare

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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