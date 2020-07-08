Биолог заснял колонию редких белых цапель в Ленобласти

Биолог Павел Глазков снял репортаж про жизнь белых цапель в Ленинградской области. Несколько гнезд обнаружено вблизи реки Паша. Видео выложено на YouTube-канале исследователя.
Редкие птицы прилетели в регион только в прошлом году, хотя в первый раз их заметили в 10 лет назад. Цапельник снимали с квадрокоптера. Его обнаружил работник института РАН Владимир Храбрый. По его словам, такая миграция птиц – сенсация с точки зрения орнитологии.
Ранее мы рассказали о том, что шесть краснокнижных птиц выпустили на волю после лечения и реабилитации.
Видео: YouTube / kazdoytvaripopare
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