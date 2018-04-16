В четырех жилых массивах Петергофа завершена реконструкция наружного освещения

На территории 23-го квартала установили 980 светодиодных светильников, смонтировали 696 уличных опор.

В 23-м квартале Петергофа, который ограничен Чичеринской улицей, Университетским проспектом, улицей Шахматова и Гостилицким шоссе, завершена масштабная реконструкция наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 29 ноября.

На территории пространства города установили 980 светодиодных светильников, смонтировали 696 уличных опор. Сети электроснабжения протяженностью 24,5 км проложены кабелем в земле.

На территории квартала проживают более 17 тыс. жителей. Новыми фонарями осветили 31 детскую и спортивную площадки, территории четырех детских садов, трех школ, подходы к социальным учреждениям. Станислав Протасов, председатель комитета по энергетике Петербурга

При модернизации освещения использовали оборудование российских производителей, отличающееся повышенной экономичностью, надежностью, долговечностью. Кроме того, оно удобно в эксплуатации и позволяет снизить расход электроэнергии.

Отметим, что в 2023 году на строительство и реконструкцию наружного освещения из бюджета города выделили почти 3,7 млрд рублей. На эти средства спроектируют 60 объектов, введут в эксплуатацию более более 50 объектов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Институтском переулке Выборгского района Петербурга установили 39 светильников и 33 опоры. Участок стал безопаснее для более чем 650 студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова.

Фото: комитет по энергетике Петербурга