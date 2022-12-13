В четырех селах Белгородской области после обстрела восстановили электроснабжение

Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в регионе с электроэнергией.

Российские энергетические службы восстанавливают снабжение в Шебекинском районе Белгородской области после многочасового обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в собственном Telegram-канале поздним вечером рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что на момент записи его ролика в социальных сетях, свет уже удалось вернуть в четыре населенных пункта. Губернатор пояснил, что в настоящее время все аварийные и экстренные службы несут свою службу, работают на месте инцидента. Глава региона добавил, что власти стараются решить проблемы, которые возникли из-за действий противников.

Уже электроэнергия есть в Новой Таволжанке, в Графовке, в Муроме и в Архангельском. Энергетики совершили практически невозможное после большого объема повреждений в результате многочасового обстрела. Они возвращают тепло, связь, воду... Вячеслав Гладков, глава региона

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Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков