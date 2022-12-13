Белгородский губернатор Гладков: житель региона был убит выстрелом в голову при заходе ДРГ

Глава региона рассказал о причине смерти местного жителя после атаки украинской ДРГ.

Местный житель погиб при заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию российского региона от выстрела в голову, а не от ранения осколком снаряда, как предполагалось ранее. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа явился выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Владимирович Гаевой.... Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что начальник Грайворонского округа Геннадий Бондарев говорил журналистам о том, что прямо рядом с Гаевым разорвался снаряд. Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник, когда украинская ДРГ пересекла государственную границу и вошла на территорию Грайворонского округа. Далее власти ввели там режим проведения контртеррористической операции. Днем позже военные из министерства по обороне рассказали о ликвидации свыше 70 человек ВСУ Режим КТО был отменен вечером во вторник. По информации от властей Белгородской области, в результате действий ДРГ ранены 13 человек, есть погибшие.

Двух пострадавших при атаке ДРГ перевели из реанимации, заявил Гладков.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков