В 17 регионах сложилась критическая ситуация с коечным фондом.

В четырёх регионах России заполнены более 95% больничных коек. Речь идёт о Хакасии, Чувашии, Ивановской области и Еврейской автономной области. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, в 17 регионах сложилась критическая ситуация с коечным фондом — койки в местных учреждениях здравоохранения, предназначенные для больных COVID-19, переполнены более чем на 90%.

Ранее мы писали, что Голикова рассказала о бессимптомных случаях коронавируса в России.

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