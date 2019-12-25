В российских учреждениях здравоохранения размещено 253,4 тысяч коек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о бессимптомных случаях коронавируса в России. Заявление она сделала на встрече с депутатами Государственной думы, на которой обсуждалось ситуация со здравоохранением.

Голикова заявила, что в России с начала пандемии коронавирусом заразилось более 1,817 миллиона человек, 31% носителя не испытывают симптомов заболевания.

Вице-премьер подчеркнула, что в российских учреждениях здравоохранения размещено 253,4 тысяч коек для лечения больных COVID-19. ИВЛ подключены к 30 тысячам коек, функцией подачи кислорода обладают 138 тысяч коек.

Ранее мы писали, что пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнут 15 ноября.

Фото: pixabay.com