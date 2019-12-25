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Голикова рассказала о бессимптомных случаях коронавируса в России
Сегодня, 15:43
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matveyvn

Голикова рассказала о бессимптомных случаях коронавируса в России

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В российских учреждениях здравоохранения размещено 253,4 тысяч коек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о бессимптомных случаях коронавируса в России. Заявление она сделала на встрече с депутатами Государственной думы, на которой обсуждалось ситуация со здравоохранением.

Голикова заявила, что в России с начала пандемии коронавирусом заразилось более 1,817 миллиона человек, 31% носителя не испытывают симптомов заболевания.

Вице-премьер подчеркнула, что в российских учреждениях здравоохранения размещено 253,4 тысяч коек для лечения больных COVID-19. ИВЛ подключены к 30 тысячам коек, функцией подачи кислорода обладают 138 тысяч коек.

Ранее мы писали, что пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнут 15 ноября.

Фото: pixabay.com

Теги: больницы, голикова, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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