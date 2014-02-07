В четырех районах Петербурга запретят езду на СИМ с 11 по 13 июля

В городе пройдет Х Парламентский форум БРИКС.

Передвижение на электросамокатах в Петербурге ограничат в период проведения Х Парламентского форума БРИКС. Об этом заявил глава города, рассказали в пресс-службе Смольного 10 июля.

Отмечается, что мера вводится "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также выполнения мер, предусмотренных указом президента РФ от 19.10.2022 №757".

Запрет движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) будет действовать с 00:00 11 июля по 00:00 13 июля в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Петербурга.

Ранее на Piter.TV: более 2 тыс. электросамокатов изъяли в Петербурге и Ленобласти 4 июля.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)