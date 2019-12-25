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В четырех районах Петербурга установили экопункты для опасных отходов
Сегодня, 13:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В четырех районах Петербурга установили экопункты для опасных отходов

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Такие экопункты в следующем году появятся еще в шести районах города, а в будущем их планируют установить в каждом.

В Красносельском, Колпинском, Василеостровском и Невском районах Петербурга установили экопункты с расширенным перечнем принимаемых опасных отходов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

В эти пункты петербуржцы смогут сдать покрышки, просроченные лекарства, отработанные масла, бытовую химию. Сюда же можно принести старую бытовую и компьютерную технику.

Такие экопункты в следующем году появятся еще в шести районах города, а в будущем их планируют установить в каждом.

Адреса экопунктов, схемы установки экобоксов, график стоянок экомобилей доступны на Экологическом портале Петербурга в разделе "Опасные отходы".

Также на акции "Электроосень" в Петербурге и Ленобласти соберут сломанную технику. В субботу, 16 октября, в Петербурге, Всеволожске, Подпорожье и Тихвине пройдет акция по приему старой сломанной бытовой техники и электроники. 

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Теги: мусор, отходы, экопункты
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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