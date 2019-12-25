На акции "Электроосень" в Петербурге и Ленобласти соберут сломанную технику

Сбор старой бытовой техники и электроники на переработку пройдет уже 16 октября.

В субботу, 16 октября, в Петербурге, Всеволожске, Подпорожье и Тихвине пройдет акция по приему старой сломанной бытовой техники и электроники "Электроосень". Немного позднее, 30 октября и 6 ноября, эта акция пройдет в Кингисепппе, Ивангороде, Усть-Луге и в Киришах соответственно. Об этом сообщили в официальной группе всероссийского движения "РазДельный Сбор".

Волонтеры акции будут принимать не только отслужившую технику, которую уже нельзя починить, но и устройства, которые еще можно спасти. Надежду на вторую жизнь технике могут дать в ремонтной мастерской "Эко-приёмник электрохлама СПб" на проспекте Кузнецова, 32 корпус 2. Для визита в пункт необходимо зарегистрироваться. Предупредите мастеров, что неработающие устройства можно починить и что вы не против ремонта, и специалисты постараются их восстановить. Обновленную технику передадут в повторное использование.

Посещение точек по приему сломанной техники тоже потребует предварительной регистрации: это необходимо, чтобы на площадке сбора не создавалась толпа. Кроме того, в случае форс-мажора волонтеры смогут предупредить вас о случившемся по почте или номеру телефона. Выбрать удобный адрес и время и записаться можно по ссылке.

Все адреса точек по приему техники в Петербурге перечислены здесь, адреса точек некоторых районов Ленобласти приведены в таблице ниже:

Если вы не успеваете попасть на акцию, прочитайте наш материал – в нем мы собрали адреса всех стационарных городских точек по приему техники на переработку.

Что можно принести на акцию?

Принимать на "Электроосени" будут только технику весом до 20 кг – избавиться от плиты или стиральной машины на акции не получится. Кроме того, волонтерам можно отдать лишь небольшое количество техники: склад старых мониторов лучше сразу везти в пункт приема. Также на акции не примут электронное медицинское оборудование, игрушки для взрослых, игрушки на радиоуправлении, кассеты, диски, картриджи, лампы и батарейки.

Смело везите любые гаджеты, кабели, пульты, офисную технику и компьютерное оборудование (от системного блока до флешки), микроволновые печки, варочные панели, мелкую бытовую технику (блендеры, тостеры, фены, электрические чайники и зубные щетки, электронные часы и весы, роботы-пылесосы, счетчики и т.д.), плоские и кинескопные телевизоры, компактные кондиционеры, морозильники и холодильники, электроинструменты, фототехнику, дроны, системы нагревания табака, электросамокаты и электронные музыкальные инструменты. Полный перечень принимаемой техники расписан здесь.

Фото: unsplash; ВКонтакте / Экологическое движение "РазДельный Сбор"