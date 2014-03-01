В четырёх районах Петербурга ГАТИ выявила нарушения парковки во дворах

С начала рейдов ГАТИ вынесла постановления на сумму более 2 млн рублей.

На этой неделе специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в четырех районах Петербурга выявили нарушения парковки машин во дворах. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейды проходили в Московском, Колпинском, Кировском и Красносельском районах. В маршрут были включены адреса, о которых сообщили жители через сервис на сайте ГАТИ. Сотрудники выявили нарушения во всех районах: чаще всего автомобили были припаркованы на газонах. Также встретились машины, которые перегораживали проходы в здание и к контейнерным площадкам. Один авто, припаркованный на газоне во дворе дома по улице Трефолева, отправлен на штрафстоянку.

Нарушения фиксируют с помощью специальных программно-аппаратных комплексов. Далее данные отправляют в ГИБДД, после чего ГАТИ выносит нарушителям постановления о назначении штрафа. Для физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для юридических лиц – 150 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге на 71 улице ограничат стоянку из-за обустройства платной парковки.

Фото: Piter.tv