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В Петербурге на 71 улице ограничат стоянку из-за обустройства платной парковки
Сегодня, 19:35
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на 71 улице ограничат стоянку из-за обустройства платной парковки

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Ограничения действуют с 20 сентября.

С 20 сентября в центре Петербурга на 71 улице вводится частичный или полный запрет остановки и стоянки автотранспорта с установкой дорожных знаков "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту. 

Как рассказали в комитете, с момента установки дорожных знаков до момента ввода новой зоны парковка будет работать в тестовом режиме – плата за стоянку автомобилей взиматься не будет. Дата запуска новой зоны платной парковки будет известна после окончания работ по установки знаков, разметок и паркоматов. 

В настоящее время в зону платной парковки входят 28 улиц. До конца года в этот список войдут еще 71 улица. В центре Петербурга продолжается расширение зоны платной парковки. Отныне парковочные места будут отмечены синей разметкой.

Фото: Piter.tv

Теги: адреса, парковка, платная зона
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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