В Ленобласти появилась услуга по индивидуальному вывозу мусора

Пока услуга доступна во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Ломоносовском районах.

В пятницу, 28 января, пресс-служба регионального правительства сообщила, что оператор по обращению с отходами в Ленобласти разработал услугу, которая дает возможность обслуживания индивидуальных контейнерных баков.

Услугой могут воспользоваться жители, проживающие во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Ломоносовском районах. Список населенных пунктов составлен в соответствии с заявками муниципальных образований. Отмечается, что плата за вывоз отходов одного контейнера объемом 124-240 литров составляет около 250-300 рублей. При этом жители будут обязаны платить за вывоз ТКО с контейнерных площадок даже при наличии личного контейнера.

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