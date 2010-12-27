В Полюстровском парке посадили сто лип в честь 100-летия Уголовного розыска

В Полюстровском парке появилась липовая аллея. Сто молодых деревьев посадили в честь 100-летия Уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.
Кроме того, в парке установили памятный камень. Его посвятили погибшим во время службы сотрудникам уголовного розыска. Всех присутствующих полицейских поздравил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко.
За вашими плечами стоят коллективы людей, которые круглосуточно берегут покой наших горожан, нашу безопасность. Поздравляю вас с наступающим праздником, с юбилейным годом, от всей души желаю семейного счастья, благополучия и здоровья.
Николай Бондаренко
Ранее мы писали, что Бондаренко проинспектировал жилой фонд в пяти районах Петербурга.
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