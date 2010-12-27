Бондаренко проинспектировал жилой фонд в пяти районах Петербурга

Николай Бондаренко проверил состояние городских зданий перед ПМЭФ - 2018.

Накануне, 4 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко провел инспекцию по содержанию жилого фонда. Таким образом, власти Северной столицы готовятся к Международному Экономическому форуму – 2018, который состоится в Петербурге, об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Брндаренко лично проверил жилые и нежилые здания, а также объекты городской инфраструктуры. По плану, за один день удалось осмотреть Центральный, Адмиралтейский, Московский, Пушкинский и Фрунзенский районы Петербурга.

По итогам проверки Бондаренко поручил устранить несанкционированную рекламу, граффити и грязь на фасадах зданий.