Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Бондаренко проинспектировал жилой фонд в пяти районах Петербурга
Сегодня, 15:52
0
Shdaria
131

Бондаренко проинспектировал жилой фонд в пяти районах Петербурга

0
 
 

Николай Бондаренко проверил состояние городских зданий перед ПМЭФ - 2018.

Накануне, 4 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко провел инспекцию по содержанию жилого фонда. Таким образом, власти Северной столицы готовятся к Международному Экономическому форуму – 2018, который состоится в Петербурге, об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Брндаренко лично проверил жилые и нежилые здания, а также объекты городской инфраструктуры. По плану, за один день удалось осмотреть Центральный, Адмиралтейский, Московский, Пушкинский и Фрунзенский районы Петербурга. 

По итогам проверки Бондаренко поручил устранить несанкционированную рекламу, граффити и грязь на фасадах зданий. 

Теги: новости петербург , петербург , пмэф , экономический форум 2018 спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5