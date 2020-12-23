Дворцовый мост подсветят красным цветом в честь китайского нового года

С 11 по 22 февраля переправа будет гореть красным.

Дворцовый мост на 12 дней окрасится в красный цвет: переправу подсветят красным в честь Нового года по восточному календарю. Как рассказал губернатор Александр Беглов на пресс-конференции ТАСС, это делается в знак дружбы России и Китая.

Отмечается, что в честь китайского нового года в городе состоится еще и 7-й общегородской фестиваль "Китайский Новый год - Веселый праздник весны", зрителями которого станут петербуржцы и 20 тысяч жителей КНР, находящиеся в Петербурге. Фестиваль причислили к одному из восьми важнейших ежегодных проектов празднования Нового года по восточному календарю в мире. Официально этот праздник отмечают в Петербурге с 2015 года, в этом году фестиваль соорганизует народное правительство города Сиань, который стал партнером Северной столицы в 2017 году.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге начался сбор подарков для одиноких пенсионеров к 23 февраля и 8 марта.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"