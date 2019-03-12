В Петербурге начался сбор подарков для одиноких пенсионеров к 23 февраля и 8 марта

Сбор продлится до 7 марта.

Петербургские волонтеры объявили традиционный сбор подарков для одиноких бабушек и дедушек. На этот раз он приурочен к 23 февраля и 8 марта. Об этом сообщается в соцсети "ВКонтакте".

Сбор стартовал 21 января и продлится до 7 марта включительно. Список подарков отличается от новогоднего. В мягкий красочный пакет необходимо положить минимум три вещи:

- полотенце кухонное/банное/для лица;

- чай/цикорий/кофе;

- сладости (пастила, зефир, шоколадные конфеты, мармелад, печенье или пряники).

Все подарки будут дополнены живыми цветами. Перечислять деньги можно по указанным в группе реквизитам.

Кроме того, пожилые люди очень радуются открыткам, сделанным своими руками. Однако можно подписать и покупную. К пакету с подарком необходимо приложить записку "Для бабушки" или "Для дедушки".

Ранее мы писали, что Александровской больнице волонтеры передали две тонны питьевой воды.

Фото: ВКонтакте / Подарим праздник дедушкам и бабушкам