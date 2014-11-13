Волонтеры предоставили питьевую воду коллективу Александровской больницы

Коллектив Александровской больницы получил 2 тонны воды.

7 февраля активисты центра "Единой России" предоставили 2 тонны питьевой воды коллективу Александровской больницы. Об этом сообщает пресс-центр отделения партии в Северной столице.

Петербуржцы, находящиеся на лечении в больнице, и врачи испытывают потребность в доступности питьевой воды. Сегодня в рамках акции "Спасибо врачам" волонтеры помогли доставить и разгрузить бутилированную воду.

В период пандемии активисты уже оказывали помощь многим городским больницам.

Ранее Piter.tv писал, что глава НИИ им. Джанелидзе опроверг информацию о загруженности больниц Петербурга.

Фото: пресс-служба отделения "Единой России" в СПб