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Волонтеры предоставили питьевую воду коллективу Александровской больницы
Сегодня, 13:31
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kraratau27

Волонтеры предоставили питьевую воду коллективу Александровской больницы

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Коллектив Александровской больницы получил 2 тонны воды.

7 февраля активисты центра "Единой России" предоставили 2 тонны питьевой воды коллективу Александровской больницы. Об этом сообщает пресс-центр отделения партии в Северной столице.

Петербуржцы, находящиеся на лечении в больнице, и врачи испытывают потребность в доступности питьевой воды. Сегодня в рамках акции "Спасибо врачам" волонтеры помогли доставить и разгрузить бутилированную воду. 

В период пандемии активисты уже оказывали помощь многим городским больницам.

Ранее Piter.tv писал, что глава НИИ им. Джанелидзе опроверг информацию о загруженности больниц Петербурга.

Фото: пресс-служба отделения "Единой России" в СПб

Теги: александровская больница, вода, волонтеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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