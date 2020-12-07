Глава НИИ им. Джанелидзе опроверг информацию о загруженности больниц Петербурга

Глава НИИ им. Джанелидзе опроверг информацию о нехватке мест в больницах Петербурга. Как директор медицинского учреждения Вадим Мануковский сообщил порталу "Невские новости", данная информация не соответствует действительности.
Мануковский отметил, что больница держится "за счёт чистой эффективности" – немного раньше выписываются пациенты, "эффективно" происходит оперирование.
Когда откроют новые стационары, очевидно, что будет легче. А пока работаем
– добавил он.
О том, что стационары экстренной помощи в Петербурге, работающие с пациентами без коронавируса, едва справляются с потоком больных, сообщил портал "Доктор Питер".
Петербуржцев, которые жалуются на другие заболевания, помимо коронавируса, скорая привозит в три городских стационара. Это Городская больница №26, Елизаветинская больница и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В Петербурге для пациентов с общесоматическими патологиями (всё помимо коронавируса) доступно 3000 коек, остальные либо переведены на работу с COVID-19, либо дежурят по своему профилю.
Фото: Piter.tv
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