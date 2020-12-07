Глава НИИ им. Джанелидзе опроверг информацию о загруженности больниц Петербурга

Директор рассказал, что больница держится "за счёт чистой эффективности".

Глава НИИ им. Джанелидзе опроверг информацию о нехватке мест в больницах Петербурга. Как директор медицинского учреждения Вадим Мануковский сообщил порталу "Невские новости", данная информация не соответствует действительности.

Мануковский отметил, что больница держится "за счёт чистой эффективности" – немного раньше выписываются пациенты, "эффективно" происходит оперирование.

Когда откроют новые стационары, очевидно, что будет легче. А пока работаем – добавил он.

О том, что стационары экстренной помощи в Петербурге, работающие с пациентами без коронавируса, едва справляются с потоком больных, сообщил портал "Доктор Питер".

Петербуржцев, которые жалуются на другие заболевания, помимо коронавируса, скорая привозит в три городских стационара. Это Городская больница №26, Елизаветинская больница и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В Петербурге для пациентов с общесоматическими патологиями (всё помимо коронавируса) доступно 3000 коек, остальные либо переведены на работу с COVID-19, либо дежурят по своему профилю.

Фото: Piter.tv