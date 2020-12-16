В Петербурге стационары экстренной помощи не справляются с потоком пациентов

Петербуржцев, которые жалуются на другие заболевания, помимо коронавируса, скорая привозит в три городских стационара.

Стационары экстренной помощи в Петербурге, работающие с пациентами без коронавируса, едва справляются с потоком больных. Об этом сообщил "Доктор Питер".

Петербуржцев, которые жалуются на другие заболевания, помимо коронавируса, скорая привозит в три городских стационара. Это Городская больница №26, Елизаветинская больница и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В Петербурге для пациентов с общесоматическими патологиями (всё помимо коронавируса) доступно 3000 коек, остальные либо переведены на работу с COVID-19, либо дежурят по своему профилю.

Как рассказала пациентка, попавшая в один из городских стационаров по общесоматическому заболеванию, вначале её перенаправили в ковидный стационар. И только после отрицательного теста и КТ, она вернулась в больницу общего профиля.

По данным СМИ, приемные отделения заполнены пациентами на каталках. Реанимации перегружены, а врачи валятся с ног от усталости.

В Петербурге зафиксировали замедление темпов снижения второй волны COVID-19.

Фото: Piter.tv