В Петербурге зафиксировали замедление темпов снижения второй волны COVID-19

Эпидемическая ситуация в городе улучшается, но петербуржцев призывают не забывать о соблюдении мер санитарной безопасности.

В Петербурге зафиксировали замедление темпа снижения второй волны коронавируса.Такую информацию предоставил Координационный совет по борьбе с COVID-19.



Эпидемическая ситуация в городе улучшается, но петербуржцев призывают не забывать о соблюдении мер санитарной безопасности. Также на снижение статистики положительно влияет вакцинация. На сегодняшний день в Петербурге 108 пунктов вакцинации, власти считают введение препарата самым надежным способом защиты от коронавируса.



При этом темп снижения второй волны пандемии в последние 5-6 дней снизился в сравнении с 3 и 4 неделями 2021 года.

Ранее петербургского врача оштрафовали из-за заболевших учеников спортшколы.

Фото: Piter.tv