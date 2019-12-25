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В Петербурге зафиксировали замедление темпов снижения второй волны COVID-19
Сегодня, 8:03
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nastya960

В Петербурге зафиксировали замедление темпов снижения второй волны COVID-19

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Эпидемическая ситуация в городе улучшается, но петербуржцев призывают не забывать о соблюдении мер санитарной безопасности.

В Петербурге зафиксировали замедление темпа снижения второй волны коронавируса.Такую информацию предоставил Координационный совет по борьбе с COVID-19.

Эпидемическая ситуация в городе улучшается, но петербуржцев призывают не забывать о соблюдении мер санитарной безопасности. Также на снижение статистики положительно влияет вакцинация. На сегодняшний день в Петербурге 108 пунктов вакцинации, власти считают введение препарата самым надежным способом защиты от коронавируса. 

При этом темп снижения второй волны пандемии в последние 5-6 дней снизился в сравнении с 3 и 4 неделями 2021 года. 

Ранее петербургского врача оштрафовали из-за заболевших учеников спортшколы.

Фото: Piter.tv

Теги: вторая волна, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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