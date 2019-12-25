Петербургского врача оштрафовали из-за заболевших учеников спортшколы

Медик выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

В четверг, 4 февраля, Сестрорецкий районный суд признал виновной врача-педиатра спортивной школы в Петербурге в несоблюдении антикоронавирусных мер в условиях переполненных стационаров, после того, как там заболели. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Врач школы-интерната "Олимпийский резерв" выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Суд установил, что в сентябре 2020 год заболевших учащихся вовремя не изолировали и не госпитализировали, а направили в медицинский отсек школы. Позднее некоторых доставили в больницу. Кроме того администрация школы не позаботилась о своевременной сдаче тестов на COVID-19. Отмечается, что "противоэпидемические мероприятия по какой-то причине проводились только в отношении девушек, но не юношей".

Ранее мы писали, что мать задержанной на митинге 11-летней девочки получила предупреждение.

Фото: Piter.TV