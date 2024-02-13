В НИИ Джанелидзе пациент выпал с девятого этажа

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели 39-летнего мужчины, который проходил лечение в институте скорой помощи и был обнаружен погибшим под окнами медучреждения.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проводятся мероприятия по установлению обстоятельств трагического происшествия, связанного со смертью пациента НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Согласно данным издания "Фонтанка", 18 июля утром на территории медицинского учреждения, расположенного на Будапештской улице, было обнаружено тело 39-летнего мужчины с серьезными травмами, скончавшегося в результате падения.

Пострадавший находился на стационарном лечении в данном медучреждении. Свидетели последний раз видели его живым на девятом этаже здания. В настоящее время сотрудники Следственного комитета Российской Федерации проводят процессуальную проверку по данному инциденту. По предварительной информации, одной из основных версий случившегося рассматривается предположение о суицидальных действиях со стороны пациента.

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Фото: Piter.TV