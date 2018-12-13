В честь дня рождения Петербурга на улицы города 25 мая выедут ретроавтомобили

Транспорт в город на Неве приедет из Великого Новгорода, Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Германии, Эстонии и Финляндии.

В Петербурге в преддверии Дня города 25 мая состоится V Петербургский международный парад ретротранспорта. В этот день по городским улицам проедут более 50 раритетных троллейбусов, автобусов, легковых и грузовых авто. Колонна проедет Васильевскому острову, Дворцовому мосту, Невскому и Суворовскому проспектам. Об этом сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Транспорт в город на Неве приедет из Великого Новгорода, Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Германии, Эстонии и Финляндии. Также отдельной колонной в честь 90-летия государственного такси проедут автомобили, которые в Ленинграде подвозили граждан. Старт будет дан на Морской набережной в 12:00 25 мая.

В День города на Дворцовой выступят Анна Нетребко и театр Аллы Духовой TODES

Видео: "Пассажиравтотранс"/ YouTube

