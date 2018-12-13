В День города на Дворцовой выступят Анна Нетребко и театр Аллы Духовой TODES

В День города пройдет традиционная "Классика на Дворцовой".

В Санкт-Петербурге 26 мая состоится "Классика на Дворцовой". На мероприятие приедут ведущие звезды оперы со всего мира. На сцену в этот день выйдут народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов. Об этом сообщают организаторы концерта.

Также в Петербурге в этот день выступят солистка Мариинского театра меццо-сопрано Екатерина Сергеева, итальянская певица Мария Мудряк, баритон Алексей Лавров, тенор из США Рене Барбера и сопрано с Кубы Мария Алейда. На сцене с певцами выступит оркестр Михайловского театра.

Также на сцену на Дворцовой площади выйдут спортино-танцевальный клуб "Дуэт", театр Аллы Духовой TODES и Театр балета имени Леонида Якобсона.

Видео: DANCEOPEN PROJECTS/ YouTube

