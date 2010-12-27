На фестиваль "Классика на Дворцовой" приедут Роберто Аланья и певица мира по версии ВВС

В этот вечер прозвучат произведения Россини, Доницетти, Бизе, Гуно, Штрауса и других великих композиторов.

На Дворцовой площади ко Дню города 26 мая состоится огромный open air классической музыки. Об этом сообщает 14 мая пресс-служба фестиваля Dance Open.

В этом году Северной столице исполняется 315 лет. В честь этого события в Петербург приедет знаменитый французский тенор Роберто Аланья. Вместе с итальянским певцом в Петербург прибудет его супруга и партнёрша по сцене - Александра Куржак. Ее по праву называют "королевой импровизации".

Петербуржцы услышат Валентину Нафорницу, получившую премию BBC "Певица мира". На празднике выступят солист Мариинского театра Алексей Марков, а также Оксана Волкова, Венера Гимадиева, Александра Трофимова и Алексея Тихомирова. В этот вечер прозвучат произведения Россини, Доницетти, Бизе, Гуно, Штрауса и других великих композиторов.

Фото: Классика на Дворцовой / ВКонтакте.