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На фестиваль "Классика на Дворцовой" приедут Роберто Аланья и певица мира по версии ВВС
Сегодня, 16:31
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alexandra08
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На фестиваль "Классика на Дворцовой" приедут Роберто Аланья и певица мира по версии ВВС

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В этот вечер прозвучат произведения Россини, Доницетти, Бизе, Гуно, Штрауса и других великих композиторов.

На Дворцовой площади ко Дню города 26 мая состоится огромный open air классической музыки. Об этом сообщает 14 мая пресс-служба фестиваля Dance Open.

В этом году Северной столице исполняется 315 лет. В честь этого события в Петербург приедет знаменитый французский тенор Роберто Аланья. Вместе с итальянским певцом в Петербург прибудет его супруга и партнёрша по сцене  - Александра Куржак. Ее по праву называют "королевой импровизации".

Петербуржцы услышат Валентину Нафорницу, получившую премию BBC  "Певица мира". На празднике выступят солист Мариинского театра Алексей Марков, а также Оксана Волкова, Венера Гимадиева, Александра Трофимова и Алексея Тихомирова. В этот вечер прозвучат произведения Россини, Доницетти, Бизе, Гуно, Штрауса и других великих композиторов.

Фото: Классика на Дворцовой / ВКонтакте.

Теги: ввс , классика на дворцовой , новости питера , роберто аланья
Категории: Новости СПб

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