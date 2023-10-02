Световые проекции появятся на зданиях города в честь Дня архитектуры

Тематические изображения можно будет увидеть в Петроградском и Василеостровском районах.

В первый понедельник октября традиционно отмечается Всемирный День архитектуры. В этом году праздник выпадает на 7-е число, в связи с чем в городе можно будет увидеть тематические световые проекции, – следует из сообщения пресс-службы Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Брандмауэры зданий в Петроградском и Василеостровском районах Северной столицы вновь украсят проекции с изображением архитектурных элементов. В частности, на доме №26-28 на Каменноостровском проспекте можно будет увидеть световой чертеж Петропавловского собора, а на фасаде здания №70 на Большом проспекте ВО покажут капитель.

Концепцию световых проекций разработали в КГА при участии Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и ГБУ "Ленсвет". Посмотреть на тематические изображения можно будет с 4-го по 8-е октября.

Ранее мы рассказывали об установке световых проекций в честь 125-летия писателя Владимира Набокова.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга