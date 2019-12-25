В честь Достоевского в Пассаже появился 20-метровый крокодил

Событие приурочено ко дню памяти Федора Достоевского.

Арт-группа "Пожиратели Мышей" создала необычный проект на цокольном этаже Пассажа. "Пассаж в Пассаже, или необыкновенная инсталляция" представляет собой крокодила в длину 20 метров. Арт-установка посвящена памяти писателя Федора Достоевского, который увековечил торговый дом в своем сатирическом рассказе "Крокодил".

Большой крокодил на самом деле интерактивная игрушка.

"В его чреве установлен старинный телефон, по которому каждый попавший туда может связаться с внешним миром (подобно тому, как это было с незадачливым героем рассказа, оказавшимся проглоченным крокодилом). Сам крокодил превращен в звучащий объект, реагирующий на приближение к нему посетителей", — делятся организаторы в соцсетях.

Посмотреть на крокодила и связаться с внешним миром можно до 7 апреля.

Ранее мы писали, что стали известны номинанты анти-кинопремии "Золотая малина".

Фото: instagram / passage_spb